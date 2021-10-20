«ريمونتادا» جديدة .. رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز على أتالانتا

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تمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز على ضيفه أتالانتا الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وشهدت المباراة تقلبات عديدة حيث تقدم الفريق الإيطالي بهدفين دون رد في الشوط الأول عن طريق ماريو باشاليتش في الدقيقة 15 وميريح ديميرال عند الدقيقة 28، وعاد رفاق سولشاير من بعيد خلال أحداث الشوط الثاني.

وقلص ماركوس راشفورد الفارق في الدقيقة 53، فيماء تعادل زميله هاري ماجوير من تسديدة رائعة في الدقيقة 75 قبل أن يقتنص كريستيانو رونالدو نقاط المباراة الثلاث من رأسية رائعة في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية فيما ياتي أنالانتا وصيفًا بـ4 نقاط وبفارق الأهداف عن فياريال، ويتذيل يانج بوز المجموعة برصيد 3 نقاط.