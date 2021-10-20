تشيلسي يسحق مالمو برباعية فى ليلة إصابة لوكاكو

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حقق نادي تشيلسي الفوز على مالمو بنتيجة 4-0 فى اللقاء الذي شهد إصابة لوكاكو في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف تشيلسي أندرياس كريستنسن فى الدقيقة 9 وجورجينو هدفين فى الدقيقة 21 و57 من ضربتى جزاء وهافرتز فى الدقيقة 48 .

و يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره مالمو السويدي، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وحقق تشيلسي، حامل اللقب، فوزه الثاني في المجموعة، بعد خسارته في الجولة الماضية 0-1 خارج ملعبه ضد يوفنتوس الإيطالي، وقبلها الفوز في الجولة الأولى 1-0 على زينيت سان بطرسبرج الروسي.

تشيلسي رفع رصيده إلى 6 نقاط .

تُبث منافسات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات “بي إن سبورتس” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة تشيلسي ومالمو على قناة “beIN Sports 2 HD Premium”.