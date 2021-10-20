بايرن ميونخ يقتل أحلام بنفيكا برباعية في 15 دقيقة

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واصل وحش ألمانيا فريق بايرن ميونيخ التهام منافسيه في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما ضم بنفيكا البرتغالي لقائمة ضحاياه.

وحل فريق بايرن ميونخ حامل لقب البطولة في الموسم قبل الماضي مساء الأربعاء ضيفاً على نظيره بنفيكا البرتغالي في ملعب النور في مدينة لشبونة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح بنفيكا الذي تغلب في الجولة الماضية على برشلونة الإسباني بثلاثية في الصمود أمام أمواج الهجوم البافاري لمدة 70 دقيقة قبل أن ينهار أمام ليفاندوفسكي ورفاقه.

وسجل بايرن ميونخ 4 أهداف من الدقيقة 70 وحتى الدقيقة 85 حملت توقيع لاعبيه: ليروي ساني (هدفان) وروبرت ليفاندوفسكي وإيفرتون بالخطأ في مرماه.

بهذه النتيجة رفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 9 نقاط في قمة المجموعة واقترب جدأً من التأهل فيما يحتل بنفيكا المركز الثاني بـ 4 نقاط يليه برشلونة بعد فوزه اليوم على دينامو كييف في المركز الثالثي بـ 3 نقاط ، وأخيراً بطل أوكرانيا برصيد نقطة واحدة في المركز الرابع.