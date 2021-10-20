★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

واصل الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس مسيرة الانتصارات المدوية على الصعيد الأوروبي ، بعد فوزه على مضيفه زينيت سان بطرسبيرج الروسي بهدف قاتل قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وتألق نجوم يوفنتوس في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب «جازبرزم أرينا» في روسيا ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفع يوفنتوس رصديه إلى 9 نقاط بينما توقف فريق زينيت سان بطرسبيرج عند 3 نقاط في المركز الثالث للمجموعة الثامنة بعدما حقق تشيلسي الفوز على ضيفه مالمو السويدي.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة على مدار شوطيها وحاول يوفنتوس خطف هدف في الشوط الأول لكنه فشل في ذلك أمام قوة الدفاع الروسي القوي، ولكن في الشوط الثاني كشر اليوفي عن أنيابه ونجح ديان كولوسيفسكي في خطف هدف الفوز في الدقيقة 87.

وشهدت هذه المباراة عودة المهاجم الإسباني الفارو موراتا لقيادة هجوم فريق يوفنتوس من جديد بعد فترة غياب للإصابة.