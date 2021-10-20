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«كانوا مسافرين البلد يقضوا إجازة المولد».. مأساة ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي

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«كانوا مسافرين البلد يقضوا إجازة المولد».. مأساة ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي «كانوا مسافرين البلد يقضوا إجازة المولد».. مأساة ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي

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كشف عدد من أهالي وزملاء وأقارب ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي، أمام جهات التحقيق، إن ذوويهم من قرية عرب أبوكريم التابعة لمركز ديروط بأسيوط، وجميعهم ضحايا «لقمة العيش».

وكان سائق «تريلا»، اصطدم بـ«ميكروباص» يقل الضحايا، وأسفر الحادث عن ما لا يقل عن 19 شخصًا.

وقال الأهالي، توجد علاقة نسب وصلة قرابة بين الضحايا، وأغلبهم عمال باليومية في وادي النطرون، مشيرين إلى أن الضحايا كانوا عائدين إلى مسقط رأسهم في إجازة من العمل «المولد النبوي»، لكن إرادة الله كانت مصرعهم على الطريق.

موقع الحادث

وأضافوا قائلين: «تلقينا اتصالات بأن ميكروباص كان يقلهم صدمته تريلا وتحركنا على المستشفى ونحن في انتظار استلام الجثمانين».

وكانت المعاينة، كشفت أن قائد التريلا اصطدم بـ 3 أعمدة إنارة والحاجز الخرساني للطريق القادم من منطقتي الفيوم والتجمع، مخترقًا الحاجز والجزيرة الوسطى واصطدم بسيارة أجرة ميكروباص في الاتجاه المعاكس.

أهالي ضحايا الحادث في انتظار تسليم الجثمانين

المصرى اليوم

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