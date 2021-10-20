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رئيس «حقوق إنسان النواب»: اعتمدنا خطة عمل تقوم على زيادة الوعي بأوضاع محددة لحقوق الإنسان

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رئيس «حقوق إنسان النواب»: اعتمدنا خطة عمل تقوم على زيادة الوعي بأوضاع محددة لحقوق الإنسان رئيس «حقوق إنسان النواب»: اعتمدنا خطة عمل تقوم على زيادة الوعي بأوضاع محددة لحقوق الإنسان

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قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من وضع خطة عملها لدور الانعقاد الثاني بالفصل التشريعي الثاني، مشيرا إلى أن اللجنة اعتمدت الخطة في اجتماعها الأخير.

وأضاف «رضوان» في تصريحات، الأربعاء، أن خطة العمل ترتكز بشكل رئيسي على تعزيز تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 تشريعيًا ورقابياً وكذلك التركيز على ضمان الاتساق بين جميع الأطراف المعنية كضامن رئيسي امام الشعب لتنفيذ ما جاء في محاور الإستراتيجية.

وتابع «رضوان» أن اللجنة تعمل على زيادة الوعي بأوضاع محددة لحقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والانخراط في متابعة وفتح قنوات تواصل مع لجان حقوق الإنسان إقليميًا ودوليًا من خلال عقد لقاءات ثنائية أو متعددة الأطراف وذلك من خلال تبادل الآراء والدراسات والتقارير والبعثات إلى البلدان وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

المصرى اليوم

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