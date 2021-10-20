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مستشار مفتي الجمهورية: «إمام يتكلم بدين زائف أشد على المجتمع من قنبلة»

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مستشار مفتي الجمهورية: «إمام يتكلم بدين زائف أشد على المجتمع من قنبلة» مستشار مفتي الجمهورية: «إمام يتكلم بدين زائف أشد على المجتمع من قنبلة»

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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن التدين المغشوش أو المزيف يهدم في الدين دون أن يشعر، مستشهدا بقول الله تعالى: «يحسبون أنهم يحسنون صنعا».

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، لابد أن لا يصعد على المنبر إلا صاحب كل دين حقيقي، مشيراً إلى أن الشعب المصري لديه حس ولكنه غبش وأسيء إليه في السنوات الماضية بعد ظهور المتطرفين.

ونوه مستشار مفتي الجمهورية، بأن «إماما يتكلم بدين زائف أشد على المجتمع من قنبلة، ولابد أن نقف أمامه أكثر من أي أحد، لأنه أكثر خطراًK.

ولفت إلى أن المواطنة هي نسيج الشعب المصري، وهذا هو الدين الصحيح، موضحا أن الشعب المصري يهضم الأحكام الشريعة ويخرجها بطريقة الهوية المصرية التي تحببهم في الديانة.

المصرى اليوم

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