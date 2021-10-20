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البابا تواضروس: «التكنولوجيا الحديثة جعلت الإنسان قاسي المشاعر»

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البابا تواضروس: «التكنولوجيا الحديثة جعلت الإنسان قاسي المشاعر» البابا تواضروس: «التكنولوجيا الحديثة جعلت الإنسان قاسي المشاعر»

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أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الحياة التي نعيشها تحتاج إلى وداعة الإنسان، والوداعة من الصفات الجميلة التي يُعلّمها ربنا لنا.

وقال البابا خلال عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية، دون حضور شعبي: «الوداعة هي مجموعة من الفضائل في حياة الإنسان، فيها: الهدوء، الطيبة، سعة الصدر، البشاشة، البساطة، الطاعة، الاتضاع، المحبة».

وأضاف البابا: «الوداعة هي ثمرة من ثمار الروح القدس، «وَأَمَّا ثَمَرُ الرُّوحِ فَهُوَ: مَحَبَّةٌ، فَرَحٌ، سَلاَمٌ، طُولُ أَنَاةٍ، لُطْفٌ، صَلاَحٌ، إِيمَانٌ، وَدَاعَةٌ، تَعَفُّفٌ».

وتابع البابا: «البعض يظن أن الوداعة ضعف، فإن كانت ضعف كان لا يذكرها الكتاب المقدس ويُمجّدها، فأكَّد كثيرًا السيد المسيح وقال «طُوبَى لِلْوُدَعَاءِ، لأَنَّهُمْ يَرِثُونَ الأَرْضَ»، مضيفاً إن أردت أن تكون حكيمًا فكُن وديعًا بكل ما تشمله هذه الكلمة من معاني، ولكي يتعلّم الإنسان الوداعة، بلا شك أن يكون متواضع حتى تنشأ له الوداعة».

وحذر البابا من خطورة التكنولوجيا الحديثة قائلا: «اللطف، فكثرة تعامل الإنسان مع الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة جعلت الإنسان قاسي المشاعر، فصارت حياة الإنسان مرتبطة بالآلة والآلة ليست لها مشاعر وبذلك أبعدت الإنسان عن حياة اللطف».

المصرى اليوم

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