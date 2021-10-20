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الأهلي يعرض فيلمًا تسجيليًّا لإنجازات حسن حمدي في حفل تكريمه

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الأهلي يعرض فيلمًا تسجيليًّا لإنجازات حسن حمدي في حفل تكريمه الأهلي يعرض فيلمًا تسجيليًّا لإنجازات حسن حمدي في حفل تكريمه

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شهد حفل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، لتكريم الرمزين الكبيرين حسن حمدي رئيس النادي الأسبق والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، من بين فقراته عرض فيلم تسجيلي لإنجازات حسن حمدي، متضمنًا لقطات لمراحل عطائه مع الأهلي التي امتدت لما يزيد على 50 عامًا.

وأقيم الحفل اليوم بمعهد الموسيقى العربية، وبدأ بعزف للسلام الوطني، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة النادي ولفيف من السادة المدعوين.

وعقب عزف السلام الوطني قام الموسيقار الكبير عمر خيرت بعزف العديد من مقطوعاته الموسيقية.

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر منح حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، «قلادة الأهلي الذهبية»، تقديرًا لحجم عطائه الكبير للأهلي في العديد من المناصب المختلفة؛ لاعبًا، ومديرًا للكرة، ومشرفًا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوًا بمجلس الإدارة وأمينًا للصندوق ووكيلًا للنادي، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للنادي في الفترة من 2002 حتى 2014.

المصرى اليوم

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