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فيلم تسجيلي عن مسيرة عطاء حسن مصطفى خلال حفل الأهلي لتكريمه

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فيلم تسجيلي عن مسيرة عطاء حسن مصطفى خلال حفل الأهلي لتكريمه فيلم تسجيلي عن مسيرة عطاء حسن مصطفى خلال حفل الأهلي لتكريمه

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عرض النادي الأهلي خلال حفله الذي أقيم اليوم بمعهد الموسيقى لتكريم الرمزين الكبيرين حسن حمدي، رئيس النادي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، فيلماً تسجيلياً لمسيرة عطاء الدكتور حسن مصطفى في خدمة الرياضة والحافلة بالنجاح لما يزيد على 50 عامًا.

وشهد حفل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة النادي، ولفيف من السادة المدعوين، ويقدمه الكابتن أحمد شوبير، لاعب النادي الأهلي السابق، ويحييه الموسيقار الكبير عمر خيرت.

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر منح الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد «قلادة الأهلي الذهبية»؛ تقديرًا لعطائه الكبير للنادي الأهلي؛ لاعبًا ومدربًا للفريق الأول لكرة اليد، وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية، سواء رئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم أمينًا عامًّا للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى الآن.

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