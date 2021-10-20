مسؤولون أمريكيون: انفجار عند موقع لقوات الولايات المتحدة جنوب سوريا

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أكد مسؤولون أمريكيون وقوع انفجار في موقع لقوات الولايات المتحدة جنوب سوريا، مساء الأربعاء، دون ورود تقارير حتى الآن عن سقوط إصابات، وسط أنباء عن قصف استهدف قاعدة التنف.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أمريكيين أن «انفجارا وقع عند موقع للقوات الأمريكية في جنوب سوريا، لكن لا توجد في القوت الراهن تقارير عن سقوط ضحايا أمريكيين جراء الانفجار».

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إن «من المبكر للغاية تحديد المسؤول عن الهجوم»، إلا أن أحدهم أعرب «عن اعتقاده أنه هجوم بطائرة مسيرة».