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قتلى وجرحى بتفجير حافلة عسكرية وسط العاصمة دمشق (شاهد)

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قتلى وجرحى بتفجير حافلة عسكرية وسط العاصمة دمشق (شاهد) قتلى وجرحى بتفجير حافلة عسكرية وسط العاصمة دمشق (شاهد)

جي بي سي نيوز :- سقط قتلى وجرحى بتفجير ضخم فجر الأربعاء، استهدف حافلة عسكرية تابعة لقوات النظام السوري، وسط العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن تفجيرا بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة مبيت خلال مرورها من "جسر الرئيس".

ونشرت "سانا" مشاهد من موقع التفجير، والدمار الكبير الذي خلّفه وألحقه بالحافلة، بيد أنها لم تكشف معلومات عن عدد القتلى والجرحى.

وذكرت وسائل إعلام سورية، أنه جرى تفكيك عبوة ناسفة ثالثة كانت مزروعة في المكان ذاته.

وتظهر المشاهد احتراق الحافلة العسكرية بالكامل، ووجود رجال إطفاء في المكان، مع تجمهر لآلاف الناس.

ويقع جسر الرئيس حافظ الأسد كنقطة وصل بين منطقتي البرامكة وأبو رمانة، ويقطع الشارع الذاهب من ساحة الأمويين باتجاه جسر فكتوريا، ويعتليه فندق فور سيزن، وقصر الضيافة، ومبنى جامعة دمشق. عربي21

— تلفزيون سوريا (@syr_television)




 

جي بي سي نيوز

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