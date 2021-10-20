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"مطورون" تحتفل بختام مشروع "مهارات الرئيس التنفيذي"

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بمشاركة أكثر من 42 مشاركًا ومشاركة يمثلون أكثر من 36 جمعية أهلية

أقامت جمعية "مطورون" مساء أمس الحفل الختامي لبرنامجها النوعي "مهارات الرئيس التنفيذي"، الذي يهدف إلى تأهيل كوادر متخصصة في الإدارة التنفيذية للمنظمات غير الربحية، بمشاركة أكثر من 42 مشاركًا ومشاركة، يمثلون أكثر من 36 جمعية أهلية مختلفة بمنطقة جازان.

وفي كلمته في الحفل رحَّب رئيس مجلس إدارة جمعية مطورون، المهندس حازم الحازمي، براعي الحفل محمد بن علي الزبيري، ممثل مؤسسة الجميح الخيرية المؤسسة الراعية للمشروع، والحضور الكرام.

وفي مستهل كلمته قال "الحازمي": "إن جمعيتكم، جمعية مطورون، ما هي إلا سند لجمعيات المنطقة في تجويد أعمالها، ورفع مستوى أدائها.. ومن هنا جاءت فكرة (مشروع الرئيس التنفيذي) الذي يساهم في تحقيق أحد أهم أهداف الجمعية، وهو تأهيل القيادات والكوادر العاملة في الجمعيات الأهلية بالمنطقة".

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي بجمعية مطورون العباس عبدالفتاح أن عدد المشاركين في البرنامج بلغ أكثر من 42 مشاركًا ومشاركة، يمثلون 36 جمعية ولجنة تنمية في منطقة جازان، وفي مختلف المجالات والتخصصات، كما تم استقطاب ١١ خبيرًا ومدربًا في الموضوعات الرئيسة في البرنامج، وأخذ المتدربون ٦٠ ساعة تدريبية معتمدة في ٣٦ يومًا تدريبيًّا ومعرفيًّا، تلقوا فيها مهارات الإدارة التنفيذية للمنظمات غير الربحية، ابتداء من التخطيط بمستوياته المختلفة، مرورًا بالقيادة المالية في القطاع الثالث، وانتهاء بتحسين تجربة العميل.

وبيَّن "عبدالفتاح" أنه "بفضل الله كان لمخرجات المشروع الأثر البالغ في تحسين قدرات ومهارات الرؤساء التنفيذيين، وتحسين ممارساتهم في الإدارة التنفيذية. وقد نفذه بنجاح شريك جمعية مطورون (مركز ريادة المستقبل)".

وفي الختام كرم راعي الحفل المشاركين في البرنامج، وركز "الزبيري" في حديث خاص على أهمية استثمار "مطورون" لمخرجات هذا المشروع وفق الأهداف المرسومة مع الجمعيات المشاركة، مؤكدًا ضرورة تبني مشاريع مماثلة تُحدث أثرًا في القطاع غير الربحي بالمنطقة.

كما قدم رئيس مجلس إدارة جمعية "مطورون" الشكر والعرفان لراعي المشروع مؤسسة آل الجميح الخيرية، مهنئًا المشاركين بما حققوه من منجزات في ذلك المشروع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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