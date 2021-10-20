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20 فرصة عمل في منافذ بيع البذور والزهور والأسمدة بنجران وشرورة وحبونا

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"آل منصور" دعا رجال الأعمال لتوظيف السعوديين تجنباً للعقوبات

20 فرصة عمل في منافذ بيع البذور والزهور والأسمدة بنجران وشرورة وحبونا

قامت لجان التوطين في كل من نجران وشرورة وحبونا بعمل جولات ميدانية وذلك للتأكد ومتابعة قرارات التوطين في منافذ البيع في محلات بيع الحبوب والبذور والزهور والأسمدة الزراعية والأعشاب الصناعية, وذلك بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة حمد آل منصور .

وصرح " آل منصور " أن لجان التوطين في كل من نجران وشرورة وحبونا قامت بزيارة ٧٨ منشاة ووجد أن أعداد الموظفين السعوديين فيها بلغ ٦٢ موظفاً منهم ٧ موظفات وأن أعداد الوافدين بلغ ١١٧ وافداً من مختلف الجنسيات وقد تم تحرير ٣ مخالفات على منشآت لم تلتزم بالتوطين وإنذار ٨ منشآت أخرى.

وأضاف "آل منصور "بأنه تم حصر عدد ٢٠ فرصة عمل جار تجهيزها لشغلها بالسعوديين وقد بلغت نسبة التوطين في النشاط ٣٥%.

وأكد "آل منصور" أن أعمال التوطين مستمرة على طول داعياً أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنباً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

20 فرصة عمل في منافذ بيع البذور والزهور والأسمدة بنجران وشرورة وحبونا

20 فرصة عمل في منافذ بيع البذور والزهور والأسمدة بنجران وشرورة وحبونا

20 فرصة عمل في منافذ بيع البذور والزهور والأسمدة بنجران وشرورة وحبونا

20 فرصة عمل في منافذ بيع البذور والزهور والأسمدة بنجران وشرورة وحبونا

20 فرصة عمل في منافذ بيع البذور والزهور والأسمدة بنجران وشرورة وحبونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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