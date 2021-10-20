البابا تواضروس يواصل دروس الحكمة ويلقي عظة «الودعاء يرثون الأرض»

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ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية، دون حضور شعبي.

وجاءت العظة تحت عنوان «أَمَّا الْوُدَعَاءُ فَيَرِثُونَ الْأَرْضَ، وَيَتَلَذَّذُونَ فِي كَثْرَةِ السَّلَامَةِ» في إطار سلسلة التأملات التي يقدمها قداسته من خلال مزمور ٣٧، حيث تناول قداسة البابا أهمية فضيلة الوداعة التي هي إحدى ثمار الروح القدس، وقدم عددًا من النماذج من الكتاب المقدس وقديسي الكنيسة الذين تحلوا بالوداعة.

وبدأ البابا منذ الأول من شهر سبتمبر الماضي سلسلة جديدة من العظات في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، من خلال مزمور ٣٧ تحت عنوان «دروس في الحكمة»، ويعد موضوع «أَمَّا الْوُدَعَاءُ فَيَرِثُونَ الْأَرْضَ، وَيَتَلَذَّذُونَ فِي كَثْرَةِ السَّلَامَةِ» الدرس الثامن من دروس هذه السلسلة.