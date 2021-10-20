بعد الموافقة عليه.. تعرف على فلسفة تعديلات «ذوي الإعاقة» لتغليظ عقوبة التنمر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةو الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا مؤخرا تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الاعاقة .

و اوضح تقرير اللجنة التشريعية حلو القانون أهداف وفلسفة مشروع القانون والتي تمثلت في أنه :

1- يأتي مسايرا للفلسفة التي انتهجها المشرع في المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الطرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور .

2- وجاء متفقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد أرقام (53، 80، 81) لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.

3- يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.