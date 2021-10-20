باحث فيروسات: قبل متحور دلتا كانت فاعلية اللقاحات عالية جدا لمواجهة كورونا

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قال الدكتور إسلام حسين، باحث متخصص في الفيروسات، إن هناك مقياسين لفعالية لقاح كورونا، وهما مقياس ضد العدوى، والآخر مقياس ضد المرض، لافتًا إلى أن المقياسين بينهما اختلاف كبير.

وأضاف الدكتور إسلام حسين، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه حدث تغير كبير جدًا في تاريخ وباء فيروس كورونا بعد ظهور متحور دلتا، مشيرًا إلى أن اللقاحات كانت توفر وقاية ممتازة ضد المرض قبل ظهور المتحور.

وأوضح أنه متحور دلتا لديه القدرة على أن يراوغ الاستجابة المناعية للقاح كورونا، لافتًا إلى أن هناك أبحاث ظهرت مؤخرًا تؤكد أن هناك أشخاص مصابين بسرطان البلازما لن يستجيبوا بشكل كفء للقاحات كورونا، وهناك فئات أخرى في مجتمعاتنا مصابة بسرطان أو أمراض مناعية تكون استجاباتهم للتطعيم متفاوتة.

وأكد باحث متخصص في الفيروسات، أن هناك أشخاص لن يستجيبوا للتطعيم وهؤلاء أكثر ناس سيكونون محميين، لأنه كلما زاد اتساع رقعة التطعيم، سيقل انتشار الفيروس.