خبير: «وزارة التعليم بتسلم الطلاب تسليم أهالي للمدرسين»

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قال رفعت فياض، الخبير التعليمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على الارتقاء بملفي التعليم والصحة، في إطار حرصة على بناء مصر الحديثة، لافتًا إلى أن التعليم أمن قومي، لأن تطوير التعليم يؤدي إلى مخرجات تعليم جديدة، وهذ ينعكس على كافة المجالات في الدولة.

وتابع «فياض»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن إصلاح التعليم بشكل صحيح وحقيقي لن يحدث إلا بعد عودة الطالب والمدرس مرة أخرى إلى المدرسة، بعد أن هجرها الطرفان بسبب الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن الأسر المصرية تنفق ما يقرب من 50 مليار جنيه على الدروس الخصوصية.

ولفت إلى أن هناك عجزا يقدر بـ250 ألف مدرس، وهذا بسبب وقف تعيين المدرسين منذ سنوات عديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة التدريسية في مصر دخلت في مرحلة «الشيخوخة»، بسبب عدم تعيين مدرسين جدد.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم ترتكب جرمًا في حق الطلاب، من خلال حديثها عن تعيين مدرسين بـ20 جنيها في الحصة، معقبًا: «الوزارة بتسلم الطلاب تسليم أهالي للمدرسين، اللي هياخدوا عندهم دروس خصوصية».