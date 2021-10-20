أخبار عاجلة

رئيس نيجيريا يغادر المدينة المنورة متوجهًا لجدة -
طبيبة روسية تكشف الطعام الأفضل لصحة الكلى .. منها أطعمة يتناولها الجميع -
"القصبي" يلتقي 10 وزراء ومستثمرين بارزين لتطوير العلاقات التجارية -
فرع "الشؤون الإسلامية" بمنطقة الرياض يدشن مركز الخدمات الشامل -
قبل مواجهة الفيحاء دوريًّا.. النصر يخسر خدمات "حمدالله" -
"المعلمي" يلتقي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة -
مشاكل دفاع الهلال تتضاعف قبل موقعة الكلاسيكو أمام الأهلي -
يعمل لمدة 4 ساعات.. "السديس" يدشِّن "روبوت التطهير الذكي" بالمسجد الحرام -
أول تعليق من أحمد أبوالغيط على تصريحات جورج قرداحي بشأن السعودية والإمارات -
كأس ألمانيا .. مونشنجلادباخ يهزم بايرن ميونخ بخماسية نظيفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خبير: «وزارة التعليم بتسلم الطلاب تسليم أهالي للمدرسين»

Print
خبير: «وزارة التعليم بتسلم الطلاب تسليم أهالي للمدرسين» خبير: «وزارة التعليم بتسلم الطلاب تسليم أهالي للمدرسين»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رفعت فياض، الخبير التعليمي، إن الرئيس عبدالفتاح يعمل على الارتقاء بملفي التعليم والصحة، في إطار حرصة على بناء الحديثة، لافتًا إلى أن التعليم أمن قومي، لأن تطوير التعليم يؤدي إلى مخرجات تعليم جديدة، وهذ ينعكس على كافة المجالات في الدولة.

وتابع «فياض»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن إصلاح التعليم بشكل صحيح وحقيقي لن يحدث إلا بعد عودة الطالب والمدرس مرة أخرى إلى المدرسة، بعد أن هجرها الطرفان بسبب الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن الأسر المصرية تنفق ما يقرب من 50 مليار جنيه على الدروس الخصوصية.

ولفت إلى أن هناك عجزا يقدر بـ250 ألف مدرس، وهذا بسبب وقف تعيين المدرسين منذ سنوات عديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة التدريسية في مصر دخلت في مرحلة «الشيخوخة»، بسبب عدم تعيين مدرسين جدد.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم ترتكب جرمًا في حق الطلاب، من خلال حديثها عن تعيين مدرسين بـ20 جنيها في الحصة، معقبًا: «الوزارة بتسلم الطلاب تسليم أهالي للمدرسين، اللي هياخدوا عندهم دروس خصوصية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أبوالغيط: السيسي شخصية لا يأتي بها الزمن كثيرًا.. وعلى المصريين مساندته

أبوالغيط: السيسي شخصية لا يأتي بها الزمن كثيرًا.. وعلى المصريين مساندته

مصرع عامل انهار عليه حفر الصرف الصحي بقرية الفقاعي في بني سويف

مصرع عامل انهار عليه حفر الصرف الصحي بقرية الفقاعي في بني سويف

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والاسماعيلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والاسماعيلي

3 لاعبين يشعلون صراع لقب هداف الدوري المصري مبكراً

3 لاعبين يشعلون صراع لقب هداف الدوري المصري مبكراً