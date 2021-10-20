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شهدت أسعار الذهب، مساء اليوم الاربعاء، 20 أكتوبر2021، ارتفاع كبير قرب نهاية التداولات فى البورصة حيث ارتفع سعر الذهب عالميا بنسبة تصل إلى 0.95% بسبب تراجع الدولار ومخاوف التضخم، ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل كبير محققا قفزة فى سعر الجرام، حيث سجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا، 776 جنيها.

وتقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب محليا وعالميا، لارشاد المواطنين الذين يرغبون في اقتناء الذهب سواء للاستثمار والادخار أو للزينة والخطوبة والأفراح.

أعلنت شعبة الذهب في مصر مساء اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا والمعروف بالبندقى من 886 إلى 888 جنيها، وهو الأقل مبيعا أو إقبالا في مصر ولكن يحبه مواطنى دول الخليج .

وأعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر تراوح ما بين 775 إلى 777 جنيها، ويشهد اقبالا كبيرا في الوجه البحري.

أعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 18 قيراطا يتراوح مابين 664 إلى 666 جنيهاوهو النوع الأكثر إقبالا ومبيعا في القاهرة الكبرى والإسكندرية .

وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 6200 إلى 6216 جنيهًا، وهذه الأسعار بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل كبير بسبب تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة وزيادة مخاوف التضخم وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.93%، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.93%، إلى 1787.05 دولارا للأوقية، وقد يجد الذهب نقاط الدعم عند 1760.30 دولارا ، ونقاط الدعم عند 1801.90 دولارا، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.20% .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 788.04 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 900.61 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 788.04 جنيها وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,784.45 $ .

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