لاستيعاب 213 ألف سيارة يوميا.. النقل تكثف أعمال توسعة طريق المريوطية - الأتوستراد

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تكثف وزارة النقل من أعمال توسعة وتطوير الاوتوستراد مع الطريق الدائري ضمن أعمال توسعة وتطوير وصيانة ورفع كفاءة الطريق الدائرى الشامل بطول ١٠٦ كيلو وذلك الانتهاء منه نهاية هذا العام.

وكشف تقرير لوزارة النقل أن توسعة كوبرى الاوتوستراد من كوبري المريوطية حتى الأوتوستراد بطول ١٢ كيلو متر ليصبح ٧ حارات في كل اتجاه بدلا من ٤ حاليا.

وتتضمن خطة التطوير ايضا، أعمال النيوجرسي انارة الطريق ليكون الطريق مع الانتهاء من تطويره في شكل حضاري متميز.

واشار أنه جاري تكثيف الاعمال والعمل على مدار الساعة لسرعة الانجاز في هذا المشروع الحيوي الهام الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه ما يقرب من ٢١٣ ألف سيارة يومياً كما أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها بالطريق ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.