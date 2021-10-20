«قومي المرأة» يثمن سعي الداخلية للاستفادة من الشرطة النسائية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لسعى الوزارة للاستفادة من الشرطة النسائية في العديد من المجالات الأمنية، والتوسع في منظومة العمل الشرطى والمشاركة في المهام القتالية، واتاحة الدورات التدريببة المتقدمة للإعداد والتأهيل الأمثل للتعامل مع مختلف الظروف، بالاضافة إلى فتح القبول لخريجات الحقوق وكلية التربية الرياضية للالتحاق بكلية الشرطة والدراسة لمدة عامين، وتدريس العلوم الشرطية التخصصية والمهارات الميدانية وتمكينهن من الحصول على درجة الماجيستر في الحقوق اسوة بالطلاب من خريجي كليات الحقوق.

ومن جانبها عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بالعروض القتالية المبهرة التي قدمتها الشرطة النسائية اثناء مشاركتها لاول مرة في حفل تخرج الدفعة ٢٠٢١ من كلية الشرطة، والتى اظهرت مهارة واحترافية عالية، وكفاءة قتالية ولياقة بدنية كبيرة، نتاج تدريبات عالية المستوى والتى ابهرتنا جميعا.

كما تقدمت بخالص التحية والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لدعمه الدائم للمرأة بالوزارة واتاحة الفرصة للاستفادة من الشرطة النسائية في العديد من المجالات الأمنية، وتمكينهن واتاحة الدورات التدريبية المتقدمة لهن مما يجعلهن على جاهزية تامة وكاملة في حفظ أمن المجتمع، مثمنة الدور الهام والجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الداخلية في الدفاع عن سلامة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار .