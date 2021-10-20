أخبار عاجلة

رئيس نيجيريا يغادر المدينة المنورة متوجهًا لجدة -
طبيبة روسية تكشف الطعام الأفضل لصحة الكلى .. منها أطعمة يتناولها الجميع -
"القصبي" يلتقي 10 وزراء ومستثمرين بارزين لتطوير العلاقات التجارية -
فرع "الشؤون الإسلامية" بمنطقة الرياض يدشن مركز الخدمات الشامل -
قبل مواجهة الفيحاء دوريًّا.. النصر يخسر خدمات "حمدالله" -
"المعلمي" يلتقي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة -
مشاكل دفاع الهلال تتضاعف قبل موقعة الكلاسيكو أمام الأهلي -
يعمل لمدة 4 ساعات.. "السديس" يدشِّن "روبوت التطهير الذكي" بالمسجد الحرام -
أول تعليق من أحمد أبوالغيط على تصريحات جورج قرداحي بشأن السعودية والإمارات -
كأس ألمانيا .. مونشنجلادباخ يهزم بايرن ميونخ بخماسية نظيفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«قومي المرأة» يثمن سعي الداخلية للاستفادة من الشرطة النسائية

Print
«قومي المرأة» يثمن سعي الداخلية للاستفادة من الشرطة النسائية «قومي المرأة» يثمن سعي الداخلية للاستفادة من الشرطة النسائية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لسعى الوزارة للاستفادة من الشرطة النسائية في العديد من المجالات الأمنية، والتوسع في منظومة العمل الشرطى والمشاركة في المهام القتالية، واتاحة الدورات التدريببة المتقدمة للإعداد والتأهيل الأمثل للتعامل مع مختلف الظروف، بالاضافة إلى فتح القبول لخريجات الحقوق وكلية التربية الرياضية للالتحاق بكلية الشرطة والدراسة لمدة عامين، وتدريس العلوم الشرطية التخصصية والمهارات الميدانية وتمكينهن من الحصول على درجة الماجيستر في الحقوق اسوة بالطلاب من خريجي كليات الحقوق.

ومن جانبها عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بالعروض القتالية المبهرة التي قدمتها الشرطة النسائية اثناء مشاركتها لاول مرة في حفل تخرج الدفعة ٢٠٢١ من كلية الشرطة، والتى اظهرت مهارة واحترافية عالية، وكفاءة قتالية ولياقة بدنية كبيرة، نتاج تدريبات عالية المستوى والتى ابهرتنا جميعا.

كما تقدمت بخالص التحية والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لدعمه الدائم للمرأة بالوزارة واتاحة الفرصة للاستفادة من الشرطة النسائية في العديد من المجالات الأمنية، وتمكينهن واتاحة الدورات التدريبية المتقدمة لهن مما يجعلهن على جاهزية تامة وكاملة في حفظ أمن المجتمع، مثمنة الدور الهام والجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الداخلية في الدفاع عن سلامة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد محيي: «عايزين رقابة على كلمات الأغاني»

محمد محيي: «عايزين رقابة على كلمات الأغاني»

جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة

جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة

سلامة الغذاء: فاتورة التلوث مكلفة ولا تهاون في تطبيق القواعد الإلزامية على المصانع

سلامة الغذاء: فاتورة التلوث مكلفة ولا تهاون في تطبيق القواعد الإلزامية على المصانع

أبو الغيط: الوضع في لبنان صعب.. وآمل أن تصل منطقتنا إلى مصالحة مع النفس

أبو الغيط: الوضع في لبنان صعب.. وآمل أن تصل منطقتنا إلى مصالحة مع النفس