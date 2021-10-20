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تعرف على ملامح وأهداف تعديلات «المهن التمثيلية» بعد بدء مناقشته في «إعلام النواب»

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تعرف على ملامح وأهداف تعديلات «المهن التمثيلية» بعد بدء مناقشته في «إعلام النواب» تعرف على ملامح وأهداف تعديلات «المهن التمثيلية» بعد بدء مناقشته في «إعلام النواب»

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بدأت لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وجاءت أبرز أهداف وملامح مشروع القانون كالتالي:

1- يأتي المشروع في إطار زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية.

2- يتحقق أهداف مشروع القانون ومن خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته في حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة في المادة رقم 39/ البند ف، وكذا قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، كما تضمن نصا مفاده انشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.

3- بموجب التعديلات، يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، ويُعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة في المادة ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1999.

المصرى اليوم

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