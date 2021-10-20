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قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم عقد مؤتمر القمة العالمية الافتراضية يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 لمناقشة مستقبل كرة القدم .

وأقر مجلس الفيفا عقد مؤتمر قمة عالمية افتراضي يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 من أجل مناقشة مستقبل كرة القدم بعد تلقي تحديث مفصل حول عملية التشاور الجارية فيما يتعلق بهذا الموضوع.

ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيف) جياني إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي عقده في أعقاب اجتماع المجلس أن الاتحاد يأخذ في عين الإعتبار جميع الآراء في إطار عملية تشاور شاملة وذلك بهدف الوصول إلى توافق في الآراء لصالح الجميع.

وأضاف إنفانتينو قائلا «نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية تطوير كرة القدم في المستقبل لضمان أن تكون رياضتنا هادفة ومثيرة وقوية للأجيال القادمة في جميع أنحاء العالم، وبما أن جداول المباريات الدولية الخاصة بكرة القدم للسيدات والرجال بعد عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ لم تتحدد بعد فإن هذه اللحظة هي الحاسمة لضمان المزيد من التطوير لرياضتنا من خلال جميع الاتحادات الأعضاء الـ 211 في الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وأشار إنفانتينو قائلا «بصفتي الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم، يقع على عاتق الاتحاد الدولي لكرة القدم مسؤولية تنشيط مثل هذا النقاش، وأنا أشعر بالتشجيع من خلال التبادلات الصحية التي تم إجراؤها حتى الآن من جميع الجهات فالجميع يجب أن يكون صوته وسوف نستمر بهدف الوصول إلى توافق في الآراء مع الحلول التي تصب في مصلحة الجميع عبر استضافة مؤتمر قمة عالمية في وقت لاحق من هذا العام من أجل أن تتاح لنا الآن الفرصة لتقديم خطة واحدة وتقديم ملاحظات إلى جميع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وخلال رده على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا كان إقامة كأس العالم كل عامين سيكون مفيدا لقارة أفريقيا في ظل التحديات التي تواجهها، أشار إنفانتينو إلى أن أفريقيا لديها فرصة لاستضافة البطولة على أن تتولى أكثر من دولة عملية التنظيم .

وبناءً على طلب الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال مؤتمر الفيفا الحادي والسبعين بتاريخ مايو 2021 والذي ينص على إجراء دراسة جدوى لاستكشاف التأثير المحتمل لاستضافة كأس العالم للأندية فيفا وكأس العالم فيفا للسيدات كل عامين بدلاً من أربع أعوام فقد قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإطلاق عملية تشاور شاملة تضم جميع أصحاب المصلحة.

وقد ركزت عملية التشاور على معالجة مشكلات جدول المباريات الدولية لكل من كرة القدم للسيدات والرجال، وتقديم مقترحات لبطولات الشباب العالمية بجانب التأكد من أن جميع المقترحات تدعم صحة اللاعب ورفاهيته.

وسيوفر قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الآن منصة للاتحادات الأعضاء الـ 211 في الاتحاد الدولي لكرة القدم لمواصلة مناقشة المقترحات في الأسابيع المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق حول هياكل منافسات الأندية والمنتخبات الوطنية ضمن جداول المباريات الدولية لكرة القدم للسيدات والرجال.

وبجانب ذلك قام مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم باختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة كأس العالم للأندية فيفا 2021 المكونة من سبعة فرق في أوائل عام 2022 مع ذكر التفاصيل الدقيقة لاحقًا.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني الحالي للمباريات الدولية لكرة القدم للسيدات (2020-2023)، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على ثلاثة تعديلات:

بطولة كأس العالم للأندية فيفا للسيدات 2023: من 13 حتى 23 فبراير 2023 (حصريًا للفرق المشاركة في هذه البطولة)

بطولة كأس العالم للأندية فيفا للسيدات 2023: من 20 يوليو حتى 20 أغسطس 2023

وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مؤتمر الفيفا الثاني والسبعين سيعقد يوم الخميس 31 مارس 2022 في الدوحة، قطر، بالتزامن مع القرعة النهائية لكأس العالم للأندية فيفا قطر 2022، كما أبلغ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مجلس الفيفا عن نيته في أن يكون أقرب إلى نهائيات كأس العالم- وبالتالي- ينقسم حضوره بين زيورخ والدوحة وعبر العالم، من أجل أداء مهامه الرئاسية.