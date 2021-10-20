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طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مسؤولي القلعة البيضاء، ضرورة حسم تجديد التعاقد مع الايفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق الأبيض.

وينتهي عقد سيسيه مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطلب المدير الفني الفرنسي من مسؤولي الزمالك بضرورة تجديد التعاقد مع رزاق سيسيه لاعب الفريق في أسرع وقت ليحل محل المغربي اشوف بن شرقي، في الفترة المقبلة، حال فشل تجديد التعاقد مع اللاعب المغربي، والذي ينتهي عقده مع النادي في نهاية الموسم المقبل.

وأثنى كارتيرون، على مستوى رزاق سيسيه، بشكل كبير واعتبره أفضل بديل لبن شرقي وتحمس بشكل كبير لتجديد التعاقد معه حتى لا يتأثر الفريق بشكل سلبي.

يذكر أن سيسيه، عاد لصفوف الزمالك في نهاية الموسم الماضي، بعد نهاية إعارته مع صفوف فريق الاتحاد السكندري، الذي لعب ضمن صفوفه لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم الى سبيل الاعارة.