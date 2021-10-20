أخبار عاجلة

رئيس نيجيريا يغادر المدينة المنورة متوجهًا لجدة -
طبيبة روسية تكشف الطعام الأفضل لصحة الكلى .. منها أطعمة يتناولها الجميع -
"القصبي" يلتقي 10 وزراء ومستثمرين بارزين لتطوير العلاقات التجارية -
فرع "الشؤون الإسلامية" بمنطقة الرياض يدشن مركز الخدمات الشامل -
قبل مواجهة الفيحاء دوريًّا.. النصر يخسر خدمات "حمدالله" -
"المعلمي" يلتقي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة -
مشاكل دفاع الهلال تتضاعف قبل موقعة الكلاسيكو أمام الأهلي -
يعمل لمدة 4 ساعات.. "السديس" يدشِّن "روبوت التطهير الذكي" بالمسجد الحرام -
أول تعليق من أحمد أبوالغيط على تصريحات جورج قرداحي بشأن السعودية والإمارات -
كأس ألمانيا .. مونشنجلادباخ يهزم بايرن ميونخ بخماسية نظيفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

ميقاتي يعلن إنجاز اللبنانية البيانات المالية المطلوبة للتعاون مع صندوق النقد

Print
ميقاتي يعلن إنجاز الحكومة اللبنانية البيانات المالية المطلوبة للتعاون مع صندوق النقد ميقاتي يعلن إنجاز اللبنانية البيانات المالية المطلوبة للتعاون مع صندوق النقد

جي بي سي نيوز :- أعلن رئيس اللبنانية نجيب ميقاتي، إنجاز البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقا للتعاون مع صندوق النقد، معربا عن أمله بأن يتم إقرار برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي.

وفي تصريح خلال لقائه ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي والمدير التنفيذي فيه محمود محيي الدين، أكد ميقاتي أن "لبنان يعول كثيرا على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة".

وأوضح أن "الحكومة باشرت، بالتوازي، في إعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصا، وإنجاز المراسيم التطبيقية لقوانين الإصلاحية التي اقرها مجلس النواب، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت".

وقال إن "الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي هي حاجة وضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا".

هذا وعقد ميقاتي اجتماعا مع محيي الدين، في السراي الحكومي بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والوزير السابق نقولا نحاس، والمستشارتان في صندوق النقد الدولي مايا الشويري وميرا مرعي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر.

المصدر: "لبنان 24" + "الوكالة الوطنية للإعلام"

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء اللبناني يأمل معاودة انعقاد جلسات الحكومة قريبا

رئيس الوزراء اللبناني يأمل معاودة انعقاد جلسات الحكومة قريبا

للحد من حالات الانتحار : مقترح برلمانى موجه لأربعة وزراء بالحكومة

للحد من حالات الانتحار : مقترح برلمانى موجه لأربعة وزراء بالحكومة

بعد ٦ سنوات داخل المحاكم.. ننشر حوار الطالبة صاحبة حكم «علاج طلاب الجامعة» على نفقة الحكومة

بعد ٦ سنوات داخل المحاكم.. ننشر حوار الطالبة صاحبة حكم «علاج طلاب الجامعة» على نفقة الحكومة

«التعاون الخليجي» يطالب قرداحي بالاعتذار والحكومة اللبنانية بتوضيح موقفها من تصريحاته

«التعاون الخليجي» يطالب قرداحي بالاعتذار والحكومة اللبنانية بتوضيح موقفها من تصريحاته