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أول حضور لـ«كلب» على الريد كاربت.. دارين حداد تصطحب كلبها في مهرجان الجونة (صور)

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أول حضور لـ«كلب» على الريد كاربت.. دارين حداد تصطحب كلبها في مهرجان الجونة (صور) أول حضور لـ«كلب» على الريد كاربت.. دارين حداد تصطحب كلبها في مهرجان الجونة (صور)

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اصطحبت الفنانة دارين حداد كلبها الصغير خلال فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي بـ دورته الـ5، وبدت دارين وهى تداعب كلبها أمام الجميع والتقطت معه بعض الصور الطريفة.

وانطلقت فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لـ مهرجان الجونة السينمائي 2021، الخميس الماضى، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والشخصيات العامة، في مقدمتهم القائمون على المهرجان نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري، ومن نجوم الفن: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي.

وشهد حفل فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائى في دورته الـ15 هذا العام تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

ويتنافس على جوائز الدورة الـ 5 من مهرجان الجونة السينمائي 16 فيلما روائيا طويلا و23 فيلما قصيرا و10 أفلام وثائقية. ويعرض خارج المسابقة 20 فيلما مهما بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى حتى الجمعة 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق المندلع الأربعاء الماضى، في ساحة مسرح البلازا الذي يقام عليه حفل الافتتاح، بعد إعادة عمال مدينة الجونة بريق الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من اندلاعه لاستعادة جاهزية قاعة المهرجان لاستضافة ضيوف حفل الافتتاح.

أول حضور لـ كلب على الريد كاربت.. دارين حداد تصطحب «كلبها» بـ مهرجان الجونة السينمائي
أول حضور لـ كلب على الريد كاربت.. دارين حداد تصطحب «كلبها» بـ مهرجان الجونة السينمائي

المصرى اليوم

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