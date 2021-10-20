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الفنانة عبير القهوجي تكشف عن سر شغفها الشديد لزيارة

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الفنانة عبير القهوجي تكشف عن سر شغفها الشديد لزيارة مصر الفنانة عبير القهوجي تكشف عن سر شغفها الشديد لزيارة

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قالت الفنانة عبير القهوجي، إنها كانت تريد زيارة أسبوعين فقط، وبعد زيارتها استمرت أكثر من شهر، وما زالت تريد الاستمرار، معقبة: «مصر دولة جميلة بأهلها».

وتابعت «القهوجي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»: «مصر فعلاً أم الدنيا، حتى البساطة فيها مميزة، بالإضافة إلى التميز الراقي والتطور والتميز الذي فرض نفسه بشكل مشهود للعيان».

ولفتت إلى أنها زارت الكثير من المناطق السياحية والأثرية في القاهرة، وكل هذه المناطق مميزة للغاية، مضيفة أنها بصدد تأسيس شكرة إنتاج فني لإعداد أعمال فنية مشتركة مع مصر، خاصة وأن المملكة تشهد نقلة نوعية في المجال الفني خلال الفترة الحالية.

المصرى اليوم

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