انطلاق حفل الأهلي لتكريم حسن حمدي وحسن مصطفى بحضور وزير الرياضة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انطلق عند الساعة الثامنة والصنف مساء اليوم الأربعاء حفل النادي الأهلي لتكريم حسن حمدي، رئيس النادي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بمعهد الموسيقى العربية، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة النادي، ولفيف من السادة المدعوين.

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر منح حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، «قلادة الأهلي الذهبية»، تقديرًا لحجم عطائه الكبير على مدى ما يزيد على خمسين عامًا قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة؛ لاعبًا، ومديرًا للكرة، ومشرفًا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوًا بمجلس الإدارة وأمينًا للصندوق ووكيلًا للنادي، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للنادي في الفترة من 2002 حتى 2014.

كما قرر مجلس الإدارة منح الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد «قلادة الأهلي الذهبية» أيضًا؛ تقديرًا لعطائه الكبير للنادي الأهلي؛ لاعبًا ومدربًا للفريق الأول لكرة اليد، وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية، سواء رئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم أمينًا عامًّا للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى الآن.