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البرلمان العربي يطالب المقاومة بضم الأسرى الأردنيين لأي صفقة مقبلة

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البرلمان العربي يطالب المقاومة بضم الأسرى الأردنيين لأي صفقة مقبلة البرلمان العربي يطالب المقاومة بضم الأسرى الأردنيين لأي صفقة مقبلة

جى بي سي نيوز  :- طالب البرلمان العربي يوم الثلاثاء المقاومة الفلسطينية بضم الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والبالغ عددهم 21 أسيرًا ضمن أي صفقة أسرى مقبلة مع الاحتلال.

ودعا البرلمان في بيانه الختامي لتشكيل لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة لزيارة السجون الإسرائيلية والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومنهم المضربين عن الطعام والأسرى الفارين الذين تم القبض عليهم مجدداً ويتعرضون لأسوأ أنواع التعذيب والقسوة.

كما طالب بالتحقيق في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم، مؤكدا أن هذا "عمل غير مشروع إنسانياً وقانونياً، وجريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب".

وقال: "ما زال الاحتلال يحتجز حوالي 68 جثماناً منذ عام 2016، ونحو 254 جثمانا بمقابر الأرقام الجماعية" ، وفق صفا الفلسطينية .

ودعا البرلمان العربي برلمانات العالم والبرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة، للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين.

كما دعا برلمانات الدول الأطراف في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 لحث حكوماتهم لعقد مؤتمر عاجل لبحث قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

جي بي سي نيوز

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