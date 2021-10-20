للتعاون في المجالات الأكاديمية.. بروتوكول بين جامعتي بنها وأكتوبر (صور)

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قع الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها والدكتور خيري عبدالحميد، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور ابراهيم خليفة، منسق الاتفاقية بين الجانبين، وأمناء الجامعة المساعدين للشون الإدارية والمالية.

وقال الدكتور جمال سوسة، في بيان، الأربعاء، إن البروتوكول يهدف إلى التعاون المشترك في البحث العلمي لرفع كفاءة الباحثين وفاعلية البحث العلمي من خلال إجراء بحوث مشتركة وتنظيم المؤتمرات والتعاون بين الجانبين وتبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

كما يستهدف التعاون تدريب المعيدين والمدرسين المساعدين العاملين ببرامج علوم التغذية وتكنولوجيا الغذاء بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والسماح لهم بالتسجيل للدراسات العليا وفقًا للتخصصات وبرامج الدراسات العليا المتاحة بجامعة بنها والسماح لخريجي برنامج التغذية والصناعات الغذائية بالتسجبل في الدراسات العليا بجامعة بنها، وفقًا للتخصصات وبرامج الدراسات العليا المتاحة بالجامعة.