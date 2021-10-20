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«آثار ولغات مطروح» تنظم ندوة في ذكرى المولد النبوي الشريف

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«آثار ولغات مطروح» تنظم ندوة في ذكرى المولد النبوي الشريف «آثار ولغات مطروح» تنظم ندوة في ذكرى المولد النبوي الشريف

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نظمت كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح، الثلاثاء، ندوة بمناسبة المولد النبوي الشريف، حاضر فيها الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام أوقاف مطروح، بحضور الدكتور محمد جابر المغربي، القائم بأعمال عميد كلية الآثار واللغات، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب.

تناولت الندوة الجانب العلمي للدعوة المحمدية، وهو ما يمتاز به الإنسان عن غيره من المخلوقات، حيث يمثل العلم جانبًا هامًا من جوانب تكريم الله للإنسان الذي جاء به الوحي الإلهي والرسالة المحمدية.

كما تناولت الندوة التأكيد على أن المنهج الذي جاء به رسولنا الكريم (ص) يمثل منهجًا متكاملًا للبشرية جمعاء، يحفظ على الناس دينهم وأموالهم ودماءهم، يحترم عقولهم ويحرم أعراضهم، يضمن لهم كرامتهم، ويجعل من الاختلاف سنة كونية تشجع على التعارف، ولا تكون سببًا للاقتتال والتعارك.

وأشاد عبدالبصير بالتعاون الوثيق بين الجامعة ومديرية الأوقاف، من خلال البروتوكول المبرم بينهما، والذي يتيح للأئمة الحصول على دورات تدريبية في علم النفس واللغة والإعلام، بالإضافة لاستكمال الدراسات العليا للأئمة بالجامعة، مؤكدًا مشاركة الأوقاف في كل المناسبات الدينية والوطنية جنبًا إلى جنب مع الجامعة، حيث يمثلان رافدًا علميًا وثقافيًا لمحافظة مطروح، مضيفًا أن الجامعة تقود حالة الوعي والتنوير داخل المجتمع المطروحي.

المصرى اليوم

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