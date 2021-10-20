سفراء 16 دولة في جولة تعريفية لطلاب جامعة فاروس بالإسكندرية بهدف التبادل الثقافي والمعرفي (صور)

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استضافت جامعة فاروس بالإسكندرية، مساء الأربعاء، ملتقى Ibero-America، وذلك على هامش فعاليات الأسبوع الثقافي الإيبروأمريكي، بحضور 16 سفيرا من الدول الإيبروأمريكية، حيث دعت كلية اللغات والترجمة سفراء وقناصل الدول الناطقة باللغة الإسبانية في إطار التبادل الثقافي بين هذه الدول ومصر.

وقال الدكتور محمود محيى الدين، رئيس جامعة فاروس، إن قسم اللغة الأسبانية ينتظره الكثير من الفرص، وتأتي أهمية هذه الفعالية في التبادل والتفاعل الثقافي الذي يعيشه الطالب على الأرض فالحاجة للغة الإسبانية في تزايد.

وسلم رئيس الجامعة السفراء درع الجامعة تكريما لهم، توالت كلمات السفراء لدول أسبانيا ثم جواتيمالا ثم الأرجنتين ثم جمهورية الدومنيكان ثم براجواي، والذين أشادوا بتنظيم الاسبوع الثقافى الايبرو أمريكى حيث يعد الحدث الضخم والفريد مشيرين في كلماتهم للتعاون المشترك والفعال في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية مع مصر.

وعرض ضيوف الملتقى تجارب وثقافة دولهم باللغة الإسبانية للطلاب والذين بدورهم تبادلوا الحديث والنقاش معهم.

كان السفراء زاروا قلعة قايتباي في إطار فعاليات الأسبوع الثقافي أمس ومكتبة الإسكندرية، للمشاركة في معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «مدن إيبيرو أميركا» لسفارات دول أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال، وشهد المعرض تقديم ثلاثة صور فوتوغرافية لثلاثة مدن ومناظر طبيعية من كل بلد، من المشاركين في معرض مكتبة الإسكندرية، من دول أمريكا اللاتينية والدول اللاتينية المشاركة في الأسبوع الثقافي.

سفراء 16 دولة في جولة تعريفية لطلاب جامعة فاروس بالإسكندرية بهدف التبادل الثقافى والمعرفى (صور)

سفراء 16 دولة في جولة تعريفية لطلاب جامعة فاروس بالإسكندرية بهدف التبادل الثقافى والمعرفى (صور)

سفراء 16 دولة في جولة تعريفية لطلاب جامعة فاروس بالإسكندرية بهدف التبادل الثقافى والمعرفى (صور)

سفراء 16 دولة في جولة تعريفية لطلاب جامعة فاروس بالإسكندرية بهدف التبادل الثقافى والمعرفى (صور)

سفراء 16 دولة في جولة تعريفية لطلاب جامعة فاروس بالإسكندرية بهدف التبادل الثقافى والمعرفى (صور)

سفراء 16 دولة في جولة تعريفية لطلاب جامعة فاروس بالإسكندرية بهدف التبادل الثقافى والمعرفى (صور)

سفراء 16 دولة في جولة تعريفية لطلاب جامعة فاروس بالإسكندرية بهدف التبادل الثقافى والمعرفى (صور)

سفراء 16 دولة في جولة تعريفية لطلاب جامعة فاروس بالإسكندرية بهدف التبادل الثقافى والمعرفى (صور)