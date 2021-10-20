أخبار عاجلة

أحزان في أوسيم .. مصرع طفلين شقيقين في حريق شقة -
رسمياً .. الأهلي يعين مدربا جديدا لفريق كرة اليد -
الطفيلي: تصريح نصر الله سقطة ونزول لمستوى "حُزيب" جعجع -
"ميقاتي": حريصون على علاقات أفضل مع السعودية.. وندين أي تدخُّل في شؤونها -
الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد -
الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا -
جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم -
بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك -
«فوربس»: إيلون ماسك أغنى شخص في التاريخ -
عصام الشوالي يصدم محمد صلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البرهان يؤكد حرص الجيش السوداني والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية

Print
البرهان يؤكد حرص الجيش السوداني والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية البرهان يؤكد حرص الجيش السوداني والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالى في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص القوات المسلحة والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.

وشدد لدي لقائه بمكتبه مساء اليوم وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية فيكي فورد على الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.

وأطلع الوزيرة البريطانية على تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد.

وأشار البرهان إلى متانة وازلية العلاقات السودانية البريطانية وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين مشيدا بالدعم الذي ظلت تقدمه بريطانيا للسودان لتحقيق التحول الديمقراطي.

من جانبها اثنت فيكي فورد على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الانتقالية وعلي رأسها توقيع اتفاق جوبا للسلام واعفاء وتخفيف الديون على السودان وعودة التعامل مع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية.

واشادت وزيرة الشؤون الأفريقية بالقوانين التي تم سنها وتلك التي تم تعديلها والقدر الكبير المتاح من الحريات للمواطنين.

وقدمت سيادتها تنوير لرئيس مجلس السيادة حول قضايا الحوار الاستراتيجي بين السودان والمملكة المتحدة والمتمثلة في التعاون العسكري في كافة المجالات العسكرية ودعم المملكة للاقتصاد السوداني ودخول الإستثمارات البريطانية المختلفة للبلاد وتبادل الخبرات وتقديم العون الفني وتحقيق العدالة الانتقالية والتعاون مع المحكمة الجنائية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحزان في أوسيم .. مصرع طفلين شقيقين في حريق شقة

أحزان في أوسيم .. مصرع طفلين شقيقين في حريق شقة

رسمياً .. الأهلي يعين مدربا جديدا لفريق كرة اليد

رسمياً .. الأهلي يعين مدربا جديدا لفريق كرة اليد

HONOR 50.. هواتف لتصوير (فلوج) الفيديوهات القصيرة بزاوية «75 درجة»

HONOR 50.. هواتف لتصوير (فلوج) الفيديوهات القصيرة بزاوية «75 درجة»

مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة «ارسم وابحث» 2021 .. تعرف على التفاصيل والشروط

مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة «ارسم وابحث» 2021 .. تعرف على التفاصيل والشروط