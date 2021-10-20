البرهان يؤكد حرص الجيش السوداني والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية

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أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالى في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص القوات المسلحة والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.

وشدد لدي لقائه بمكتبه مساء اليوم وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية فيكي فورد على الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.

وأطلع الوزيرة البريطانية على تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد.

وأشار البرهان إلى متانة وازلية العلاقات السودانية البريطانية وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين مشيدا بالدعم الذي ظلت تقدمه بريطانيا للسودان لتحقيق التحول الديمقراطي.

من جانبها اثنت فيكي فورد على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الانتقالية وعلي رأسها توقيع اتفاق جوبا للسلام واعفاء وتخفيف الديون على السودان وعودة التعامل مع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية.

واشادت وزيرة الشؤون الأفريقية بالقوانين التي تم سنها وتلك التي تم تعديلها والقدر الكبير المتاح من الحريات للمواطنين.

وقدمت سيادتها تنوير لرئيس مجلس السيادة حول قضايا الحوار الاستراتيجي بين السودان والمملكة المتحدة والمتمثلة في التعاون العسكري في كافة المجالات العسكرية ودعم المملكة للاقتصاد السوداني ودخول الإستثمارات البريطانية المختلفة للبلاد وتبادل الخبرات وتقديم العون الفني وتحقيق العدالة الانتقالية والتعاون مع المحكمة الجنائية.