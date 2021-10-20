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استمرار احتفالات ثقافة الإسماعيلية بالعيد القومي للمحافظة

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استمرار احتفالات ثقافة الإسماعيلية بالعيد القومي للمحافظة استمرار احتفالات ثقافة الإسماعيلية بالعيد القومي للمحافظة

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شهد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، احتفالات العيد القومي للمحافظة، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الاسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

بدأ الحفل -بحسب بيان الأربعاء- بالسلام الوطني، تلاه كلمة محافظ الاسماعيلية، قدم خلالها التهنئة لشعب الإسماعيلية بمناسبةِ العيد القومي، الذي يوافق يومًا من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية عامة، وشعب الإسماعيلية خاصة، في ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية، حيث انطلقت الشرارة الأولى ضد الاحتلال البريطاني، ومعركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية ضد معسكرات الإنجليز عام ١٩٥١.

وتضمن الاحتفال الصورة الشعرية الاستعراضية بعنوان «إسماعيلية بلد الأحرار»، أشعار فتحي نجم، موسيقي واخراج الفنان ماهر كمال، وتحكي قصة صمود شعب الإسماعيلية ومنطقة القناة على مر العصور أمام العدوان، وكيف تعامل شعب الإسماعيلية مع تلك التحديات التي واجهته، وكيف قاومت فرق المقاومة الشعبية وصمدت أمام العدوان الإنجليزي وغيرها من صور وأشكال العدوان على مر تاريخ منطقة القناة.

وأعقب ذلك القاء الشعري لمريم مرسي، وشيماء صالح، بحجانب تقديم لوحات الدراما والتمثيل للفنان محمود نوح، واختتم الحفل بتكريم أهالي الشهداء ملازم اول شهيد أحمد فوزي عمارة، والمجند الشهيد حاتم عادل من قبل محافظ الإسماعيلية.

ثقافة
ثقافة

المصرى اليوم

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