بيكيه يدخل تاريخ برشلونة في دوري الأبطال بهدفه في مرمى دينامو

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دخل المدافع الإسباني المخضرم جيرارد بيكيه تاريخ نادي برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الهدف الذي سجله اليوم في شباك فريق دينامو كييف الأوكراني.

ويحل دينامو كييف ضيفا على برشلونة على أرض ملعب «كامب نو» ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة بهدف للاشيء سجله المدافع الأنيق جيرارد بيكيه.

ووفقاً للغة الأرقام فقد بات جيرارد بيكيه بهذا الهدف أكبر لاعب يسجل هدفاً لفريق برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل جيرارد بيكيه هذا الهدف بعمر 34 عاماً و260 يوماً ليحطم رقم سيلفينيو الذي كان قبل هذا الهدف أكبر من سجل هدفاً لبرشلونة في البطولة الأوروبية العريقة.

الجدير بالذكر أن هذا الهدف هو الأول لبرشلونة هذا الموسم في البطولة أيضاً بعدما خسر في أول مباراتين من بايرن ميونخ وبنفيكا وبنتيجة واحدة هي 3/صفر.