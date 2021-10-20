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وكالة: لبنان تلقى تطمينات أمريكية بحماية مشروع تزويده بالغاز المصري من قانون قيصر

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وكالة: لبنان تلقى تطمينات أمريكية بحماية مشروع تزويده بالغاز المصري من قانون قيصر وكالة: لبنان تلقى تطمينات أمريكية بحماية مشروع تزويده بالغاز المصري من قانون قيصر

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نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان للمكتب الإعلامي لوزير الطاقة اللبناني وليد فياض قوله إن الوزير تلقى تطمينات أمريكية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات قانون قيصر.

أضافت الوكالة أن الوزير تلقى هذه التطمينات خلال اجتماع مع آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

ينص اتفاق أُعلن عنه الشهر الماضي على أن تمد لبنان بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر من الأردن وسوريا للمساعدة في تعزيز إنتاج لبنان من الكهرباء.

المصرى اليوم

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