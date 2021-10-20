«حماية المستهلك» تناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تاجر يبيع السيارات بسعر غير المعلن

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أكد المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ورود العديد من الشكاوى من حالات السيارات الجديدة، مرجعا ذلك لتراجع المعروض من السيارات عالميًا.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد الأربعاء، أن المعروض من السيارات في السوق المحلية والعالمية أصبح محدودًا، مشيرا إلى أنه ليس هناك سعر جبري لأي منتج لكنه يخضع للعرض والطلب بشكل حر ما دام المستهلك على علم بجودة المنتج.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ قرار بإلزام التجار بضرورة وضع ملصق للسيارة يتضمن سعر السيارة ومواصفتها، متوقعا أن القرار سيؤدي إلى خفض أسعار السيارات من خلال إعلان السعر الحقيقي لذلك سيتم التنافس حول ذلك السعر.

وناشد حسام المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي تاجر سيارات يبيع بسعر غير المعلن في فاتورة البيع، لافتا إلى أن هناك قرار آخر بإلزام أصحاب المعارض بإعلان تاريخ استلام السيارة في إيصال الحجز.