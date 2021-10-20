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أستاذ مناعة بـ«أكفورد»: ظهور سلالات جديدة من كورونا في بريطانيا شئ طبيعي ومتوقع

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أستاذ مناعة بـ«أكفورد»: ظهور سلالات جديدة من كورونا في بريطانيا شئ طبيعي ومتوقع أستاذ مناعة بـ«أكفورد»: ظهور سلالات جديدة من كورونا في بريطانيا شئ طبيعي ومتوقع

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قال الدكتور أحمد سلمان، أستاذ المناعة بكلية الطب في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، إن ظهور سلالات جديدة من في بريطانيا شئ طبيعي ومتوقع، موضحا أن سرعة حدوث التحورات في فيروس «دلتا» يكون أسرع من الفيروسات الأخرى.

وأضاف سلمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر قناة صدى البلد، أنه مهما حدث تحور للمتحور «دلتا» فلن يكون تحورًا جذريًا؛ مؤكدًا أن أخذ اللقاح أدى لانخفاض أعداد الوفيات.

وأوضح أن الإصابات في إنجلترا أصبحت قليلة؛ مثلها مثل فيروس الإنفلونزا، لافتًا إلى أن فيروس «دلتا» ينتشر بسرعة.

وتابع: انتشار «دلتا بلاس» وارد، وأعراضه ليست مختلفة عن كورونا، ويتسبب في سرعة تدهور الحالة المصابة بشكل أسرع؛ خاصة لو لم تكن حصلت على اللقاح.

وأكد أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة من الممكن أن تقل بعد التطعيم، موضحًا أنه تم النصح بأخذ جرعة ثالثة خاصة لكبار السن.

المصرى اليوم

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