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"جاھز" یربط بین العملاء والمتاجر ومندوبي التوصیل في ٤٧ مدینة بتقنیة مبتكرة

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"جاھز" یربط بین العملاء والمتاجر ومندوبي التوصیل في ٤٧ مدینة بتقنیة مبتكرة "جاھز" یربط بین العملاء والمتاجر ومندوبي التوصیل في ٤٧ مدینة بتقنیة مبتكرة

صرّح الرئیس التنفیذي لشركة "جاھز" الدولیة المھندس غصاب المندیل، بأن تطبیق "جاھز" المملوك للشركة، يتّبع استراتیجیة خاصة لخدمة عملائه وشركائه اعتمادًا على تكنولوجیا عربیة مبتكرة.

وأوضح المندیل، خلال حوار متلفز عبر قناة "CNBC عربیة"، أن التطبیق یربط بین العملاء والمتاجر ومندوبي التوصیل في ٤٧ مدینة سعودیة مختلفة، من خلال توفیر تجربة توصیل شاملة وسلسة ومؤتمنة.
وأضاف أن شركة "جاھز" أطلقت منصة التجارة السریعة "PIK" ومنصة الخدمات اللوجستیة المتقدمة "LOGI"، كما توسعت في مجال المطابخ السحابیة من خلال الاستحواذ على "CoKitchens". ولفت إلى أن "جاھز" تخدم نحو ملیوني عمیل عبر مكونة من ١٣ ألف فرع ومحل تجاري، و٤٥ ألف مندوب توصیل.

يُذكر، أن شھر سبتمبر الماضي شھد موافقة ھیئة السوق المالیة على طلب شركة جاھز الدولیة طرح ١٫٣٦ ملیون سھم، تمثل ١٣ ٪ من أسھمھا، في السوق الموازیة "نمو".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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