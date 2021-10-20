إليزابيث ملكة بريطانيا في حاجة للراحة لأيام بناء على نصيحة الأطباء

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قال قصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا وأطول ملوك العالم على العرش، قررت اليوم الأربعاء أن تستريح لبضعة أيام بناء على نصيحة الأطباء، وألغت خططا لزيارة أيرلندا الشمالية.

ولم يذكر القصر لماذا يتعين على الملكة الراحة وقال إن إليزابيث البالغة من العمر 95 عاما «في حالة معنوية جيدة» وتتطلع لزيارة أيرلندا الشمالية في المستقبل.

وأمضت الملكة مساء أمس الثلاثاء في حفل استقبال في قلعة وندسور لقادة أعمال من المليارديرات مثل بيل جيتس بعد أن عقد رئيس الوزراء بوريس جونسون مؤتمرا للاستثمارات غير الملوثة للبيئة قبيل قمة المناخ كوب 26.

وقال القصر «الملكة قبلت على مضض نصائح طبية بالراحة خلال الأيام القليلة المقبلة».