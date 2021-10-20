مقتل أربعة مسلحين وجندي هندي في كشمير بعد هجمات على مدنيين

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قال ضابط شرطة إن أربعة مسلحين وجنديا قُتلوا في معركتين منفصتلين بالأسلحة في الشطر الهندي من كشمير اليوم الأربعاء مع استمرار العنف في الإقليم المتنازع عليه إثر سلسلة من الهجمات على المدنيين.

ولاقى أكثر من 30 شخصا حتفهم بعد تصاعد العنف في كشمير في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك أعمال قتل استهدفت الأقلية من الهندوس والسيخ والعمال المهاجرين في الوادي الذي يغلب عليه المسلمون.

وقال قائد شرطة وادي كشمير، فيجاي كومار، إن ثلاثة من القتلى المسلحين شاركوا في القتل المستهدف ضد عمال مهاجرين في الآونة الأخيرة، فيما لاقى جندي هندي حتفه وأصيب آخران.