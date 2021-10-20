نجم آرسنال السابق ينتقد سولشاير بسبب رونالدو

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يعتقد بول ميرسون لاعب خط وسط فريق آرسنال السابق، أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد مخطئ لعدم تقديم أفضل ما في النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى الآن.

كان رونالدو قد بدأ بداية جيدة في فترته الثانية مع مانشستر يونايتد، لكنه تعثر في الآونة الأخيرة. فشل البرتغالي في التسجيل في ثلاث من آخر أربع مباريات له مع الشياطين الحمر في جميع المسابقات.

ميرسون يشعر أن سولشاير هو المسؤول عن افتقار الفريق بشكل عام للإبداع وسرعة رونالدو. وأوضح أن المدير الفني يحتاج إلى تعديل نظامه للحصول على أفضل النتائج من النجم البرتغالي.

وقال ميرسون في تصريحات إلى صحيفة «ميرور» البريطانية: «كريستيانو رونالدو لا يفعل أي شيء في خط الهجوم، إنه يقف مكتوفي الأيدي لأنه لا يستطيع تجاوز اللاعبين، اللاعبون المهاجمون في اليونايتد سيئون للغاية، إنهم فقط يعطون رونالدو الكرة على أمل أكثر من التوقعات».

أضاف: «للحصول على أفضل النتائج من رونالدو، يجب أن يتم منحه الحرية تمامًا في الجزء الهجومي الأمامي، لن ألوم رونالدو، إنها مسؤولية المدير الفني لتبني نظام يجعله يدخل اللعبة. رونالدو هو الأفضل في الخمس ياردات الأخيرة، لكن يحتاج إلى المساعدة فقط».

ستكون مواجهة أتالانتا مساء الأربعاء حاسمة، حيث يتطلع الشياطين الحمر لتحقيق الفوز قبل مباراتهم الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول يوم الأحد.