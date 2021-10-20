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مران الإسماعيلي ..استمرار غياب طلعت يوسف..وتدريبات بدنية للاعبين

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مران الإسماعيلي ..استمرار غياب طلعت يوسف..وتدريبات بدنية للاعبين مران الإسماعيلي ..استمرار غياب طلعت يوسف..وتدريبات بدنية للاعبين

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية، استعدادًا لمواجهة الأهلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، على الجيش ببرج العرب، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد المران استمرار غياب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، بسبب اصابته بفيروس كورونا، كما حرص على أبوجريشة وعماد سليمان، على حضور التدريبات، رغم استقالتهما من اللجنة الفنية، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

وبدأ المران بتدريبات بدنية قبل أن يتم تقسيم الفريق إلى مجموعات أعقبها تدريبات على الاستحواذ والتسليم والتسلم تحت الضغط وفي المساحات الضيقة.

كما تم تخصيص جانب من المران على الكرات العرضية والتسديد على المرمى وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم خالد عبدالله،واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة لمنح اللاعبين التعليمات الفنية وإصلاح الأخطاء.

المصرى اليوم

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