حقنة جديدة لمحمد الشناوي .. تعرف على تطورات برنامج علاج حارس الأهلي

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يواصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة التي قد لحقت به في صفوف منتخب مصر.

ومن المقرر أن يحصل محمد الشناوي على الحقنة الثانية من البلازما مساء اليوم، وذلك ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وكان الشناوي قد خضع لجرعة أولى من حقن البلازما خلال الفترة الماضية التي تساعد في التئام التمزق العضلي الذي تعرض له اللاعب.

وخضع الشناوي لأشعة جديدة صباح اليوم الأربعاء أثبتت تحسن حالة اللاعب المصاب بتمزق في العضلة الخلفية.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن الأشعة التي أجراها الشناوي أثبتت التئام التمزق بنسبة تصل إلى ٦٠%، وهو أمر جيد يشير إلى تحسن حالة اللاعب.

وأوضح أبوعبلة أن الشناوي يقوم بتنفيذ برنامج استشفائي وتدريبات علاج طبيعي خلال الفترة الحالية حتى يتعافى تمامًا من الإصابة، تمهيدًا للعودة للمشاركة في التدريبات وفقًا للمدة الزمنية المحددة له من البداية.

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.