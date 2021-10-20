أخبار عاجلة

أحزان في أوسيم .. مصرع طفلين شقيقين في حريق شقة -
رسمياً .. الأهلي يعين مدربا جديدا لفريق كرة اليد -
الطفيلي: تصريح نصر الله سقطة ونزول لمستوى "حُزيب" جعجع -
"ميقاتي": حريصون على علاقات أفضل مع السعودية.. وندين أي تدخُّل في شؤونها -
الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد -
الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا -
جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم -
بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك -
«فوربس»: إيلون ماسك أغنى شخص في التاريخ -
عصام الشوالي يصدم محمد صلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حقنة جديدة لمحمد الشناوي .. تعرف على تطورات برنامج علاج حارس الأهلي

Print
حقنة جديدة لمحمد الشناوي .. تعرف على تطورات برنامج علاج حارس الأهلي حقنة جديدة لمحمد الشناوي .. تعرف على تطورات برنامج علاج حارس الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة التي قد لحقت به في صفوف منتخب .

ومن المقرر أن يحصل محمد الشناوي على الحقنة الثانية من البلازما مساء اليوم، وذلك ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وكان الشناوي قد خضع لجرعة أولى من حقن البلازما خلال الفترة الماضية التي تساعد في التئام التمزق العضلي الذي تعرض له اللاعب.

وخضع الشناوي لأشعة جديدة صباح اليوم الأربعاء أثبتت تحسن حالة اللاعب المصاب بتمزق في العضلة الخلفية.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن الأشعة التي أجراها الشناوي أثبتت التئام التمزق بنسبة تصل إلى ٦٠%، وهو أمر جيد يشير إلى تحسن حالة اللاعب.

وأوضح أبوعبلة أن الشناوي يقوم بتنفيذ برنامج استشفائي وتدريبات علاج طبيعي خلال الفترة الحالية حتى يتعافى تمامًا من الإصابة، تمهيدًا للعودة للمشاركة في التدريبات وفقًا للمدة الزمنية المحددة له من البداية.

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحزان في أوسيم .. مصرع طفلين شقيقين في حريق شقة

أحزان في أوسيم .. مصرع طفلين شقيقين في حريق شقة

المفتي: دعم مبادرات تحسين أحوال المواطنين واجب وطني على كل مصري بالخارج

المفتي: دعم مبادرات تحسين أحوال المواطنين واجب وطني على كل مصري بالخارج

تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي

تضامن سوهاج تحصل على جائزة مصر للتميز الحكومي

بالمزمار البلدي والورود.. نادي الغردقة يحتفل بلاعبيه بمنتخب مصر للكاراتيه

بالمزمار البلدي والورود.. نادي الغردقة يحتفل بلاعبيه بمنتخب مصر للكاراتيه