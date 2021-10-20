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رئاسة البرلمان التونسي المعلقة أشغاله: ندعو سعيد إلى التراجع عن قرارته

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رئاسة البرلمان التونسي المعلقة أشغاله: ندعو سعيد إلى التراجع عن قرارته رئاسة البرلمان التونسي المعلقة أشغاله: ندعو سعيد إلى التراجع عن قرارته

أعلنت رئاسة مجلس نواب التونسي المعلقة أشغاله أنها «تُتابع بانشغال شديد التداعيات الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري بتاريخ 22 سبتمبر 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) القاضي بإيقاف صرف منح مجلس نواب الشعب وتعتبر رئاسة المجلس ان هذا القرار هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية».

وشددت في بيان نشره رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي، على أن «استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه اهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا، يعد ضربا لقيم الجمهورية ومسا بهيبة الدولة، واعتداء مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات».

وبينت أن هذه الحملة «تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الامعان في ترذيل النواب ودفعهم لكي يصبحوا حالة اجتماعية مما يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية وابسط مباديء حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية».

كما ذكرت رئاسة المجلس أن «ما يحفظ كرامة النواب لا يُعد فضلا ولا مِنّة من أحد وإنما هو حق كفلهُ الدستور وضمنته قيم الجمهورية ودولة الإستقلال».

ونددت بتواصل «المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية والمدنية لمجموعة من النواب واستمرار الملاحقات للبعض الاخر وترويع عائلاتهم».

وعبرت رئاسة البرلمان المجمد عن تضامنها المُطلق مع النواب وحقهم الاصيل في العيش بكرامة، ودعتهم إلى «الدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة».

كما طالبت «رئيس الجمهورية بالعودة عن قراراته اللادستورية وأبرزها الأمر 117لسنة 2021، والعودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية حيث لا ديمقراطية بلا برلمان حرّ».

المصرى اليوم

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