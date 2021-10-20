الإدارة الوطنية للمرور في الولايات المتحدة تحقق مع شركة «رام» للشاحنات.. تعرف على السبب

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قررت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالولايات المتحدة الأمريكية، فتح تحقيقًا في شاحنات «رام» التي تعمل بمحركات ديزل، لمتابعة تقارير عن مشكلة في مضخة الوقود عالية الضغط، وقد تتسبب المشكلة في التوقف وفقدان الطاقة أثناء سفر السيارة بسرعات تزيد عن 25 ميلاً في الساعة.

وقالت الإدارة إن المشكلة التي تم الإبلاغ عنها قد تؤثر على 604.651 شاحنة تم إطلاقها بين عامي 2019-2020 وهم: رام 2500 و3500 و4500 و5500 حيث يعمل جميعهم بمحرك «Cummins» تيربو ديزل سعة 6.7 لتر.

حتى الآن، تلقت الوكالة حوالي 22 شكوى من المستهلكين حتى الآن حول هذه القضية وتقريرين ميدانيين، لكن لم تصدر حتى الآن استدعاء، وصرحّت أنها تفتح تحقيقًا في فشل مضخة الوقود عالية الضغط في بعض شاحنات «رام» شديدة التحمل. والمشكلة الموصوفة في شكاوى المستهلكين، هي أن الشاحنات يمكن أن تتوقف عن الحركة أثناء السير بسرعات تزيد عن 25 ميلاً في الساعة، ويقول تقريرمن الإدارة الوطنية إن هذا يمكن أن يتسبب في «تعطيل دائم للمركبة».

وأشارت الوكالة إلى إنها تفتح التحقيق «لإجراء مزيد من التقييم للنطاق والتكرار والسبب الجذري والنتائج المحتملة المتعلقة بالسلامة للعيب المزعوم، الذي يؤدي إلى توقف/فقدان القوة المحركة»، إذا تم الاستدعاء لاحقًا، فيمكن أن يتوقع مالكو الشاحنات أن يتم إخطارهم ويطلب منهم إحضار سيارتهم إلى التاجر لإصلاحها.

وتنتظر الشركة المستجدات فيما يخص الاستدعاء من الوكالة الوطنية حتى يأتي بعدها استجابتها وإجراء تحديثات بسياراتها. يذكر أن «رام» هي شاحنة نصف نقل أمريكية أنتجها شركة «دودج»، وبدأت صناعتها عام 1981 باسم «دودج دي/دبليو»، وفي عام 1993 أنتجت سيارة «دودج رام» من نوع «بي آر» وأيضا «بي أي»، ومنذ عام 2009، أنتجت «دودج» سيارة شاحنة خفيفة من نوع «دي إس» ونوع آخر «دي جاي».

«رام» هي علامة تجارية أمريكية للمركبات التجارية الخفيفة والمتوسطة الوزن، وقسم من شركة «ستيلانتس»، التي تم تأسيسها في سيارة «دودج» في عام 2010 باستخدام اسم خط شاحنات «رام بيك آب» وتم استخدام شعار «رام» للشاحنات في الأصل كشعار «دودج»، مقرها الرئيسى في مدينة «أوبورن هيلز» الولايات المتحدة الأمريكية.