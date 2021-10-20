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محافظ سوهاج يتفقد مشروعات تبطين الترع وإنشاء كوبري «الكتكاتة» بمركز ساقلتة

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محافظ سوهاج يتفقد مشروعات تبطين الترع وإنشاء كوبري «الكتكاتة» بمركز ساقلتة محافظ سوهاج يتفقد مشروعات تبطين الترع وإنشاء كوبري «الكتكاتة» بمركز ساقلتة

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تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأربعاء، أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بدائرة مركز ساقلتة، بهدف الإطمئنان على إنتظام العمل بالمشروع، وعدم وجود أي معوقات تعطل التنفيذ.

وقال المحافظ إنه تفقد أعمال التبطين الجارية بترعة «الأحايوة» بطول 10 كيلو مترات، وأعمال تبطين ترعة جانبية «الفراسية»، مشددا على مسؤولي الري بمراجعة جميع الطرق السريعة التي بها أعمال تبطين للترع، ورفع أية تشوينات أو تراكمات لتيسير الحركة المرورية، ومنع وقوع أي ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الشركات المنفذة المخالفة لتلك التعليمات.

وأشار المحافظ إلى أن عدد الترع التي يستهدفها المشروع القومي لتبطين الترع بالمحافظة تبلغ 172 ترعة، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، منوهاً بأنه تم الإنتهاء الفعلي من تبطين 39 ترعة، منها بطول 140 كيلو متر، وجاري استكمال باقي الأعمال.

وتفقد المحافظ، أعمال إنشاء كوبري قرية «الكتكاتة» أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية بدائرة المركز بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد ، حيث وجه المحافظ بضرورة الإلتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المقررة للإنتهاء من أعمال الكوبري الذي يربط بين شرق وغرب قرية «الكتكاتة»، والإلتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، كما تفقد أعمال توسعة المنحنى الخطر بمنطقة «أبوحجر» أعلى ترعة الأحايوة، والذي يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية ومنع وقوع الحوادث.

المصرى اليوم

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