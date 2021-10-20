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محافظ شقراء يستقبل "لجنة تقييم برنامج المدن الصحية" بمنطقة الرياض

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لمناقشة المعايير المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية

محافظ شقراء يستقبل

استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، في مكتبه بديوان المحافظة، فريق تقييم برنامج المدن الصحية بمنطقة الرياض لمناقشة معايير المدن الصحية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وأهم المبادرات التي تم تنفيذها.

وضم الفريق الزائر: الدكتورة أميرة الرصيص، والأخصائي شافي الرشيدي، والأخصائي ملاك القحطاني، والأخصائي عيد الأصيفر.

وفي البداية رحّب "البواردي" بأعضاء اللجنة متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، وأوضح الدعم المتواصل والتوجيهات المستمرة من لدن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض؛ سعيًا منهما لأن تكون محافظة شقراء ضمن المحافظات المستهدفة للانضمام لبرنامج المدن الصحية بمشيئة الله تعالى.

ثم عقد اجتماعًا مع الفريق في ديوان المحافظة لتوضيح آلية العمل، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العقيد عبدالعزيز اليوسف، ورئيس بلدية محافظة شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي، ومساعد مدير التعليم الدكتور عادل الزايدي، ومدير مستشفى شقراء العام الأخصائي ياسر العطني، وممثّل وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس حمد الشامخ، ومنسق مدينة شقراء الصحية المهندس صالح الرويس.

وخلال الاجتماع قدم الأخصائي شافي الرشيدي شرحًا مفصلًا عن آلية ومعايير المدن الصحية لدى منظمة الصحة العالمية، وكذلك تمت مناقشة المبادرات التي تم تنفيذها وما تم تقديمه من خلال الشراكات المجتمعية وبرامج التطوع المعتمدة التي كانت مثار إعجاب فريق التقييم.

محافظ شقراء يستقبل

محافظ شقراء يستقبل

محافظ شقراء يستقبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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