السجن 10 سنوات لـ«حداد» هتك عرض فتاة بالقوة في الإسكندرية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، الأربعاء، بمعاقبة حداد بالسجن 10 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية لاتهامه بهتك عرض فتاة داخل مسكنها بالقوة.

بدأت وقائع القضية المقيدة برقم 6809 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة كرموز، بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد تلقيه ببلاغا من ربة منزل اتهمت فيه جارهم «حداد» بهتك عرض شقيقتها بالقوة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أن المجني عليها «ف. م.ع»، 16 سنة، كانت متواجدة بالشقة محل سكنها برفقة أطفال من أقاربها، في حين ذهب والداها لزيارة المقابر، وفوجئت بحضور المتهم «إ.ج.أ»، 26 سنة، حداد وطلب منها فتح باب العقار لأخذ بعض المتعلقات من شقة خاله بالطابق الأرضي.

وأضافت التحريات أنه بمجرد أن فتحت له المجني عليها الباب، دفعها المتهم إلى داخل الشقة وقام بهتك عرضها بالقوة وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة، وفور انتهاء التحقيقات قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

