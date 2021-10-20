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«صحة الشرقية»: تشغيل أول عيادة غسيل بيريتوني لمرضى الكلى في ديرب نجم

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«صحة الشرقية»: تشغيل أول عيادة غسيل بيريتوني لمرضى الكلى في ديرب نجم «صحة الشرقية»: تشغيل أول عيادة غسيل بيريتوني لمرضى الكلى في ديرب نجم

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وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ببدء تشغيل عيادة الغسيل البيريتوني لمرضي الكلى، والتي تعد العيادة الأولى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وذلك بمستشفي ديرب نجم المركزي.

وأوضح مسعود، أثناء تنفيذ اليوم العلمي الدوري لأطباء الكلي بمستشفى ديرب نجم، الأربعاء، أنه تم تجهيز العيادة لمتابعة مرضى الغسيل الكلوي المترددين على المستشفي، ومن المحولين من المستشفيات الأخرى إلى مستشفى ديرب نجم، وتم توفير الفريق الطبي الخاص بالغسيل البيريتوني، من الأطباء والتمريض وفريق مكافحة العدوي، مشيراً إلى أن الغسيل البيريتوني هو أحد أهم وأبسط طرق التخلص من سموم الجسم لمريض القصور الكلوي، والأكثر محافظة على مستويات تحاليل وظائف الكلى الفسيولوجية وثباتها طوال الوقت والأقل في المضاعفات والوقت والتكلفة.

المصرى اليوم

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